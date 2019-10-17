مضيفة تعثر على كيس مليئ بـ الدولارات في مرحاض الطائرة

عثرت إحدى المضيفات على كيس مليئ بآلاف الدولارات داخل مرحاض طائرة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلامٍ سودانية أنه تم العثور على أموال ضخمة كانت مخبأة في في كيس أسود داخل مرحاض الطائرة.

و أشارت المعلومات الواردة إلى أن إحدى المضيفات بالطائرة عثرت على الأموال التي تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه سوداني ، من بينها 350 ألف دولار أميركي، إلى جانب عملات أخرى.

فيما اعتقدت المضيفة أن داخل الكيس قنبلة، مما جعلها تستنجد بطاقم التأمين ، وبعد التفتيش اتضح أنّها عبارة عن مبلغ كبير من الدولارات مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وبدء التحقيق بالأمر ، وأوقفوا نحو 15 عامل للتحقيق معهم ، كما تم عرض شرائط تسجيل كاميرات المراقبة لمعرفة هوية واضع النقود.