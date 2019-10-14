مصادر سورية تكشف بنود اتفاق دمشق و قسد .. الجيش السوري سيدخل شرق الفرات بالكامل

أكدت مصادر سورية مطلعة لمراسلون أنه نتيجة لاجتماع عقد بالأمس بين ممثلين عن الحكومة السورية و قسد ، فقد تم الاتفاق على عدد من البنود أهمها:

1- تأكيد /قسد/ على جاهزيتها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وتحت علم الجمهورية العربية السورية والوقوف الى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة التهديدات التركية للأراضي السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

2 – وافقت قسد على دخول قوات الجيش العربي السوري، وبسط سيطرتها على كامل المنطقة ابتداء من عين ديوار شرقا وحتى جرابلس غربا، وذلك على ثلاثة محاور انطلاقا من الطبقة و منبج و الحسكة.. باتجاه الشمال والغرب على الحدود السورية التركية.. وباتجاه الشرق والجنوب .

وبذلك يتواجد الجيش العربي السوري في كامل المنطقة شرق وشمال الفرات بالتنسيق مع المجالس العسكرية المحلية، في حين تبقى المنطقة المحصورة بين بلدتي رأس العين و تل أبيض كمنطقة أعمال قتالية غير مستقرة لغاية تحريرها.

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وكان الجيش السوري قد بدأ دخول القرى والبلدات في ريف الرقة والحسكة ، وذلك بهدف صد العدوان التركي على الشمال السوري