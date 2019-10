مشجع يفاجئ مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة بقبلة ساخنة .. شاهد ماذا حصل

خلال إجرائها مقابلة تلفزيونية مع مشجع قبل مباراة في الدوري الأمريكي لكرة القدم “سوبر بول”، تعرضت المراسلة الرياضية إيرين كيت دولان لموقف محرج.

وكانت دولان تغطي مباراة بين نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت، وتستطلع آراء الجماهير قبل انطلاق المباراة.

وبينما كانت المقابلة مع المشجع على وشك الانتهاء، اقترب من المراسلة محاولاً تقبيلها لكنها ابتعدت فوراً ولم تسمح له.

وغردت دولان فيديو يوثق الحالة على حسابها في “تويتر” مع شرح موجز يلخص عمل المرأة في مجال يسيطر عليها الذكور.

وقالت: “لقد ضحكت عندما ابتعدت عن المشجع الذي حاول تقبيلي، لكنني كنت مستاءة”.

وأضافت المراسلة “لست أول مراسل يتعرض لهذا الأمر ولن أكون الأخيرة للأسف، أنا أحب عملي كثيرا لكن هذا المجال يستطيع اختبارك”.

Some assume being on camera is glamorous. Sometimes it’s not.

I laughed off this fan trying to kiss me at MNF, but I was PISSED! I’m not the first broadcaster to experience this & I won’t be the last, unfortunately.

I truly love what I do, but this field can test you. pic.twitter.com/4kjTDqzd4G

— Erin Kate Dolan (@erinkatedolan) October 23, 2019