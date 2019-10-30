مشاعل الشحي تتخلى عن الحجاب نهائياً وزوجها يعلق ( فيديو )

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مشاعل الشحي

تسببت الفنانة والإعلامية مشاعل الشحي بصدمة كبيرة للجمهور إثر خلعها للحجاب نهائياً ، وذلك بعد أن نشرت شريط فيديو قصير عبر حسابها في تطبيق سناب شات ظهرت خلاله وهي مكشوفة الرأس .

وبدت مشاعل في المقطع المصور وهي تتحدث عن ماسك للوجه قبل أن تستعرض مكياجها الكثيف الـ smoky حيث بدا شعرها بشكل واضح دون أن تضع فوقه غطاء الرأس .

ولاقى ظهور الفنانة الإماراتية انتقادات واسعة بين أوساط المتابعين الذين استغربوا تصرفها وخلعها للحجاب بعد فترة وجيزة من انهيارها باكية بعد تهديد إحدى الشبان بنشر فيديو لها من دون حجاب .

وطالت الانتقادات زوجها الإعلامي أحمد خميس الذي هاجم في وقت سابق الشاب وقال بأن الأخير صور زوجته دون علمٍ منها أثناء تواجدها في منزل والديها مع إحدى صديقاتها .

فخرج خميس عن صمته وأكد أنه لا يرغب في فرض الحجاب على زوجته مشاعل الشحي  وأنه من دعمها في اتخاذ قرار خلعه ، لافتاً إلى أنها كانت تضعه دون قناعةٍ منها .

وطلب من المتابعين ألا يربطوا بين الموضوعين لاسيما أنه واثق بزوجته ، ولفت أن سرَّ بكاء زوجته حينها هو تهديد الشاب لها بنشر مقاطع أخرى لها .

 

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