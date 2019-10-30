مشاعل الشحي تتخلى عن الحجاب نهائياً وزوجها يعلق ( فيديو )

تسببت الفنانة والإعلامية مشاعل الشحي بصدمة كبيرة للجمهور إثر خلعها للحجاب نهائياً ، وذلك بعد أن نشرت شريط فيديو قصير عبر حسابها في تطبيق سناب شات ظهرت خلاله وهي مكشوفة الرأس .

وبدت مشاعل في المقطع المصور وهي تتحدث عن ماسك للوجه قبل أن تستعرض مكياجها الكثيف الـ smoky حيث بدا شعرها بشكل واضح دون أن تضع فوقه غطاء الرأس .

ولاقى ظهور الفنانة الإماراتية انتقادات واسعة بين أوساط المتابعين الذين استغربوا تصرفها وخلعها للحجاب بعد فترة وجيزة من انهيارها باكية بعد تهديد إحدى الشبان بنشر فيديو لها من دون حجاب .

لحظه مشاعل الشحي مب قد بكت علينا عشان انتشر لها مقطع بدون حجاب اجل هذا وش تسميه!! pic.twitter.com/LbzbQs1qR0 — ً (@ell_8l) October 18, 2019

وطالت الانتقادات زوجها الإعلامي أحمد خميس الذي هاجم في وقت سابق الشاب وقال بأن الأخير صور زوجته دون علمٍ منها أثناء تواجدها في منزل والديها مع إحدى صديقاتها .

فخرج خميس عن صمته وأكد أنه لا يرغب في فرض الحجاب على زوجته مشاعل الشحي وأنه من دعمها في اتخاذ قرار خلعه ، لافتاً إلى أنها كانت تضعه دون قناعةٍ منها .

وطلب من المتابعين ألا يربطوا بين الموضوعين لاسيما أنه واثق بزوجته ، ولفت أن سرَّ بكاء زوجته حينها هو تهديد الشاب لها بنشر مقاطع أخرى لها .