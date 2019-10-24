بالصور.. مسلحون موالون لتركيا ينكلون بجثة امرأة كردية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسلحين من الفصائل المتحالفة مع تركيا ، وهم يقومون بالتنكيل بجثة مقاتلة كردية .

ويظهر في الفيديو أحد المسلحين المنتمين لفصيل “فيلق المجد” المدعوم تركياً، وهو يتحدث عن قيامهم بقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية خلال مشاركتهم في العدوان التركي على الشمال السوري.

كما ظهر في أحد المشاهد مسلح آخر يدوس على جثة امرأة قال إنها تعود لمقاتلة كردية ، ليردد هو ومسلح آخر عبارة “الله أكبر”.

ولم يتم عرض الفيديو لقسوة المشاهد لكن تم اقتطاع بعض الصور منه:

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة خلال العملية العسكرية التركية شمال سوريا ، فيديوهات مشابهة للفصائل المدعومة تركياً وهم يعتدون على المقاتلين الأكراد ويهددون غيرهم بالذبح.

من جهته، أرسل الجيش السوري خلال الفترة الماضية تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشمال السوري ، كما انتشر في عشرات القرى والبلدات بهدف صد العدوان التركي.