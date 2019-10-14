مستقبل لاعب إنجلترا مهدد .. بسبب القمار والكذب

قد يستبعد لاعب إنجلترا جيمس ماديسون من منتخب بلاده، إثر مشاهدته في صالة قمار بعد ساعات من خروجه من معسكر “الأسود الثلاثة” بسبب المرض.

وكانت إنجلترا خسرت أمام التشيك 1-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وأشار ماديسون إلى أنه يعاني بسبب المرض، لتسمح له إدارة المنتخب بمغادرة المعسكر التدريبي للفريق.

لكن صحيفة “صن” نشرت صورة لماديوسن وهو على طاولة قمار بأحد النوادي في مدينة ليستر.

كما هاجمت الصحيفة البريطانية لاعب ليستر سيتي، الذي كان من المفترض أن يخضع للراحة والعلاج.

ورغم إعجابه بقدرات ماديسون، إلا أن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت لم يشركه في الفترة الماضية.

وأوضحت “صن” أن غاريث ساوثغيت غير راض على تصرفات ماديسون خارج الملعب.

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وضمن الدوري الإنجليزي سجل نجم ليستر سيتي هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين خلال سبع مباريات.

مراسلون -رياضة