مسافر من القرن الماضي يثير الدهشة في أبو ظبي (صور)

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مسافر من القرن الماضي يثير الدهشة في أبو ظبي (صور)

وصل زائر هندي معمّر إلى مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي قادماً من منطقة “فاراناسي” في الهند، ويبلغ من العمر 124 عاماً.

وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، بأن زائراً هندياً وصل إلى مطار أبو ظبي الدولي مؤخراً، من منطقة “فاراناسي” الهندية ، وقد ولد في القرن ما قبل الماضي.

حيث أثار هذا الرجل دهشة الناس بعد أن كتشفوا من جواز سفره أنه ولد في منطقة بيهالا التابعة لبلدية كولكاتا في ولاية البنغال الغربية، في 8 آب 1896 أي في القرن ما قبل الماضي.

فيما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مدير الاتصال الحكومي في الهيئة بأن موظفي الجوازات قاموا بتسجيل بيانات الراكب في نظام الدخول بدون معوقات.

ورحب موظفي الجوازات بالمعمر الزائر، وعملوا على تسهيل عملية دخوله للدولة، ثم غادر الدولة بعد انتهاء إجازته

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