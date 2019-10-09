مراسلة إيطالية تتعرض لهتافات جنسية من جمهور نابولي .. (فيديو)

انتشر في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مراسلة قناة “سكاي سبورتس” تتعرض لهتافات جنسية من جمهور نابولي.

وحصل ذلك أثناء توجه المراسلة ديليتا ليوتا إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب وجودها على أرض الملعب.

وطلب جمهور نابولي من ليوتا استعراض مفاتنها، ما دفعها إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.

وبعد أيام دافعت الـ مراسلة عن جمهور، رغم الهتافات غير اللائقة التي تعرضت لها أثناء تغطيتها مباراة نابولي وبريشيا ضمن الدوري الإيطالي.

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وقالت إن: “الموقف كان عبارة عن مزاح من قبل جماهير نابولي”، مشيرة إلى أنها لم تجد الموقف مسيئا لها، وانه عبارة عن “سوء فهم”.

مراسلون – رياضة

Napoli – Brescia maçında, Napoli taraftarlarından sunucu Diletta Leotta’ya ahlaksız teklif. “Bize göğüslerini göster”pic.twitter.com/H9Rl1GJ7wI — Arka Beşli (@ArkaBesliForum) October 1, 2019