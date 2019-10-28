مدير منتخب سوريا يكشف عن موقف محمد عثمان من المشاركة أمام الصين

عقدت إدارة منتخب سوريا لكرة القدم اجتماعها الدوري، بحضور المدرب فجر إبراهيم، لمناقشة التقريرين الفني والإداري لمباراتي المالديف وغوام.

وأوضح فجر إبراهيم أن التركيز حالياً على متابعة اللاعبين خلال الدوري والمحترفين خارجياً، للوقوف على جهوزيتهم الفنية.

وبين معالج منتخب سوريا الوضع الصحي لكل لاعب وشرح تطور الحالة العلاجية لـ عمر خريبين، ومحمد عثمان وخالد المبيض.

وأشار مدير منتخب سوريا إياد مندو، إلى تسلم كتاب من نادي هيراكليس الهولندي بخصوص حالة محمد عثمان.

ويظهر الكتاب عدم قدرة اللاعب على الالتحاق ببعثة المنتخب بالفترة بين ١٠_٢٠الشهر القادم.

ويعود ذلك إلى انتكاسة تعرض لها اللاعب خلال فترة تأهيله، بعد الإصابة العضلية التي حدث له في الفترة الأخيرة.

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يشار إلى أن المنتخب السوري يلتقي نظيره الصيني في الرابع عشر من الشهر القادم، بينما يلتقي الفلبين في التاسع عشر منه.

مراسلون – رياضة