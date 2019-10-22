مدرب يوفنتوس يطرد عدد من لاعبي فريقه

حدد مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، عدد من اللاعبين بغية التخلي عنهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت شبكة “كالتشيو ميركاتو” أن ساري مدرب “السيدة العجوز”، حدد 4 لاعبين للاستغناء عنهم في الانتقالات الشتوية القادمة.

وضمت قائمة الراحلين عن اليوفي، ماريو ماندزوكيتش، القريب من الانتقال إلى ميلان، بالإضافة إلى إيمري كان الذي يهتم ريال مدريد بضمه.

ويرغب ساري بالتخلي عن كان، بسبب كثرة اللاعبين الموجودين في نفس مركزه داخل النادي الإيطالي.

كما ضمت قائمة الراحلين عن يوفنتوس ، الحارس ماتيا بيرين ولاعب خط الوسط ماركو بياتسا.

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وينوي اليوفي بيع بيرين وبياتسا في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، من أجل توفير رواتبهما.

مراسلون – رياضة