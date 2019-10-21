مدرب منتخب سوريا يقدم شكوى إلى وزير الإعلام.. تعرف على التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عن تقديم مدرب منتخب سوريا لكرة القدم فجر إبراهيم، شكوى ضد برنامج “الكابتن” الذي يعرض على التلفزيون السوري.

والتقى فجر إبراهيم وزير الإعلام السوري عماد سارة، بعد أن وجه له رسالة يوم الأحد خلال لقاء إذاعي.

وتوجه مدرب “نسور قاسيون”، إلى وزير الإعلام السوري بالقول: “لدينا الإثباتات على وجود تحريض إعلامي على وسائل الإعلام الرسمية”.

وأضاف “هناك إساءة وضغط نفسي ضد المنتخب، ومن المفترض أن يكون الإعلام مسانداً للمنتخب مهما كانت الظروف”.

ويحتل منتخب سوريا صدارة المجموعة الأولى، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

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ويملك “نسور قاسيون” 9 نقاط، بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات على الفلبين وجزر المالديف وغوام.

مراسلون – رياضة