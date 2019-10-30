مدرب في الدوري السوري: نتعامل مع اللاعبين كما يتعامل الشعراء والأدباء.. ولدينا مشاكل عقلية

شهدت الجولة الثالثة من الدوري السوري لكرة القدم، الفوز الأولى لنادي الاتحاد الحلبي على الطليعة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأشار مدرب النادي قيس اليعقوبي إلى أن فريقه مازال بحاجة للمزيد من العمل قبل الحكم عليه، وعلى مدى قدرته بالمضي نحو تحقيق الدوري.

وكان الاتحاد افتتح مشواره في الدوري، بالتعادل مع الوثبة قبل أن يخسر من الساحل في الجولة الثانية.

وقال اليعقوبي: “أعتذر عن سوء النتائج الفوز بداية الطريق الصحيح، لدينا مشاكل كثيرة وهي ليست فنية أو تكتيكية، مشاكلنا عقلية”.

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وأضاف: “سنتعامل مع اللاعبين كما يتعامل الشعراء والأدباء مع الشعر، بالرفع وبالكسر وبالضم وهي رسالة واضحة للاعبين”.

مراسلون – رياضة