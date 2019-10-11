ما علاقة محمد هنيدي بالمسلسل الإسباني La Casa De Paple

أحدث الفنان محمد هنيدي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة خاصة بالمسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستقرام .

وكتب في الصورة اسم المسلسل الشهير ، وعلق عليها بالقول : ” يا برلين عايز البدلة من فوق فرساتشي ومن تحت فرساتشي ” ، وأضاف : ” البروفيسور ده روحي ، عايز طوكيو تموت لما تشوفني … جاهزين ” .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين تساءلوا عن معنى فحوى المنشور ، وإن كان يعني ذلك تعاقده للمشاركة في المسلسل وعن طبيعة دوره إن صدقت التوقعات ؟ .

يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي كُرم ضمن فعاليات مهرجان الجونة وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله الفنية .