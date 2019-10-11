ما علاقة محمد هنيدي بالمسلسل الإسباني La Casa De Paple

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محمد هنيدي

أحدث الفنان محمد هنيدي ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة خاصة بالمسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستقرام .

وكتب في الصورة اسم المسلسل الشهير ، وعلق عليها بالقول : ” يا برلين عايز البدلة من فوق فرساتشي ومن تحت فرساتشي ” ، وأضاف : ” البروفيسور ده روحي ، عايز طوكيو تموت لما تشوفني … جاهزين ” .

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين تساءلوا عن معنى فحوى المنشور ، وإن كان يعني ذلك تعاقده للمشاركة في المسلسل وعن طبيعة دوره إن صدقت التوقعات ؟ .

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جاهزين؟! @netfilxmena

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يشار إلى أن الفنان محمد هنيدي كُرم ضمن فعاليات مهرجان الجونة وحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعماله الفنية .

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