فيفي عبده ترقص أمام محمد عبده وتثير الجدل ( صورة )

أخبار الفن
محمد عبده

أحدثت الراقصة المصرية فيفي عبده ضجة كبيرة في أوساط متابعيها لا سيما بين محبي الفنان السعودي محمد عبده ، إثر نشرها صورة قديمة عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدت فيها وهي ترقص مرتدية بدلة الرقص الشرقي بينما كان عبده يقف خلفها تماماً أثناء احيائهم إحدى الحفلات الغنائية ، وأرفقت فيفي المنشور بتعليق : ” مساء الفل من مصر أم الدنيا … الصورة من الأرشيف … مع فنان العرب … بحبكم أوي ” …

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً بين أوساط المتابعين الذين أعرب بعضهم عن استيائه من ظهور الفنان السعودي محمد عبده فيها .

يذكر أن الراقصة المصرية تتحضر لتقديم برنامج ثقافيّ اجتماعي خاص بشؤون الأسرة ، سيحمل عنوان ” صالون فيفي عبده ” وتعتبر هذه التجربة الأولى لها في مجال التقديم التلفزيوني .

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