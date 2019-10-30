فيفي عبده ترقص أمام محمد عبده وتثير الجدل ( صورة )

أحدثت الراقصة المصرية فيفي عبده ضجة كبيرة في أوساط متابعيها لا سيما بين محبي الفنان السعودي محمد عبده ، إثر نشرها صورة قديمة عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدت فيها وهي ترقص مرتدية بدلة الرقص الشرقي بينما كان عبده يقف خلفها تماماً أثناء احيائهم إحدى الحفلات الغنائية ، وأرفقت فيفي المنشور بتعليق : ” مساء الفل من مصر أم الدنيا … الصورة من الأرشيف … مع فنان العرب … بحبكم أوي ” …

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً بين أوساط المتابعين الذين أعرب بعضهم عن استيائه من ظهور الفنان السعودي محمد عبده فيها .

يذكر أن الراقصة المصرية تتحضر لتقديم برنامج ثقافيّ اجتماعي خاص بشؤون الأسرة ، سيحمل عنوان ” صالون فيفي عبده ” وتعتبر هذه التجربة الأولى لها في مجال التقديم التلفزيوني .