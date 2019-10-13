محمد عبده والراحل أبو بكر سالم مُكرمين في موسم الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن إطلاق اسم الفنان محمد عبده على المسرح المغلق بموسم الرياض ، ولك من خلال منشور شاركه عبر إحدى حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وغرد قائلاً : ” نكرم رموز الأغنية السعودية وفنان العرب بتغيير اسم المسرح المغلق بموسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد لمسرح فنان العرب محمد عبده ” .

فوق هام السحب، وفي ذاكرة الوطن، نكرم رموز الأغنية السعودية، وفنان العرب والطرب بتغيير اسم المسرح المغلق الذي في موسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد إلى مسرح فنان العرب محمد عبده #موسم_الرياض pic.twitter.com/qcjDJYd9oJ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019

كما تم تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم من خلال تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ، ليصبح اسمه مسرح أبو بكر سالم .

"يا بلادي واصلي"، والصوت لا يذبل ولا يتلاشى.

تكريمًا للفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقديرًا للفن الأصيل، تم تغيير اسم المسرح المفتوح الذي في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ليصبح مسرح أبوبكر سالم #موسم_الرياض pic.twitter.com/nM7LzMmf1P — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2019

ولاقى هذا التكريم تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ النجمين الشهيرين الذين ارتبط اسمهما في تطوُّر الأغنية الخليجية وانتشارها في العالم العربي .