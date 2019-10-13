محمد عبده والراحل أبو بكر سالم مُكرمين في موسم الرياض

أخبار الفن
محمد عبده

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن إطلاق اسم الفنان محمد عبده على المسرح المغلق بموسم الرياض ، ولك من خلال منشور شاركه عبر إحدى حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

وغرد قائلاً : ” نكرم رموز الأغنية السعودية وفنان العرب بتغيير اسم المسرح المغلق بموسم الرياض ويتسع لـ 22 ألف مقعد لمسرح فنان العرب محمد عبده ” .

كما تم تكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم من خلال تغيير اسم المسرح المفتوح في موسم الرياض ويتسع لـ 6 آلاف مقعد ، ليصبح اسمه مسرح أبو بكر سالم .

ولاقى هذا التكريم تفاعلاً كبيراً من قبل محبيّ النجمين الشهيرين الذين ارتبط اسمهما في تطوُّر الأغنية الخليجية وانتشارها في العالم العربي .

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
المزيد من المشاركات

ماغي بو غصن عادت إلى الدراما وستنافس في رمضان 2020

الفنانة منى فاروق تعاود الظهور بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة (…

ميريام فارس جامحة في أحدث إطلالة لها ( صور )