محمد صلاح ينشر فيديو مثير جديد مع عارضة أزياء برازيلية .. (فيديو)

نشر نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح ، فيديو مثيرا على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ويظهر صلاح في الفيديو رفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو.

وتعتبر البرازيلية من أغنى عارضات الأزياء في العالم، حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

ونشر هذا الفيديو ضمن إطلالات صلاح وأمبروسيو، خلال جلسة التصوير لمجلة GQ العالمية.

وكان محمد صلاح حصد في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة “GQ” العالمية.

شاهد أيضاً: بعد صموده 74 مباراة لاعب ينجح بمراوغة مدافع ليفربول فان دايك

وكانت صورة صلاح مع العارضة البرازيلية أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية.

مراسلون – رياضة