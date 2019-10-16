محمد صلاح ومانشستر يونايتد يوجهان رسائل دعم إلى لبنان .. تعرف على التفاصيل

أعرب النجم المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد، عن تضامنهما مع لبنان بعد الحرائق التي اندلعت فيه، ودمرت مساحات كبيرة من البلاد.

وغرد محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلاً: “كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر”.

واجتاحت لبنان حرائق كبيرة في أماكن عديدة من البلاد، ودمرت مساحات كبيرة غير مسبوقة في أماكن انتشارها.

كما تضامن مانشستر يونايتد مع لبنان بعد الحرائق، حيث كتب النادي الإنجليزي تغريدة دعم عبر “تويتر” باللغة العربية.

وجاء فيها: “من الجميع في يونايتد إلى المتضررين من حرائق لبنان، قلوبنا معكم!”.

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وانتشرت الحرائق خاصة في منطقة الشوف والدبيّة والدامور، وتلال منطقة المشرف وأتت على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.

مراسلون – رياضة