محتال يقيم حفل زفاف فاخر ويختفي تاركاً عروسته

اختفى مواطن تايلندي بعد تنظيمه حفل زفاف فاخر بلغت تكلفته الملايين وترك عروسته تتحمل التكاليف.

وذكر موقع “Asia One” بأن المواطنة التايلندية دا البالغة من العمر 30 عاماً ، تعرفت في آذار الماضي،على رجل يبلغ من العمر 50 عاماً ، قدم نفسه لها باسم نات، وأنه المدير العام لشركة غنية لها شركاء في هونغ كونغ.

و لم يتأخر الرجل كثيراً، حيث طلب يدها للزواج في اليوم الثاني من تعارفهما.

وتم في شهر نيسان تسجيل زواجهما رسميا وأرسلت بطاقات الدعوة لجميع الأهل والأقارب والأصدقاء لحضور حفل زفاف في فندق فخم بمحافظة بوريرام التايلندية.

و نظم هذا الحفل الرائع في شهر أيار ، وخلال استقبال العريس للمدعوين أخبرهم بأن عليه السفر فوراً إلى هونغ كونغ، واختفى ومعه شيك حرره للعروس بمثابة مهر.

وذكرت والدة العروس ، بأن تكاليف حفل الزفاف بلغت 3.5 مليون بات تايلندي (114884 دولارا أميركيا).

فيما التقى المحتال بعد حفل الزفاف بأهل العروس خلال جنازة أحد أقاربها، وأخبرهم بأنه يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء تايلند السابق تاكسين شيناواترا.

أما لصاحب الفندق الذي أقيم فيه حفل الزفاف فادعى العريس أنه يعمل طياراً بين تايلند وهونغ كونغ.

كما رفعت إدارة الفندق شكوى ضد العروس لدفع التكاليف ، فيما رفعت العروس دعوة للطلاق.