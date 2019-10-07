مباراة كرة قدم تتحول إلى مصارعة “عراك بالأيدي والأرجل” .. (فيديو)

تحولت مباراة كرة قدم في الدوري الغواتيمالي إلى حلبة مصارعة، بعد شجار عنيف على أرضية الملعب، وسط مشاركة لاعبي الفريقين.

مصارعة – كرة قدم

وفي الدقيقة 59 سجل أصحاب الأرض الهدف الأول، ليبدأ التلاسن بين اللاعبين، لكن الأمر لم يستمر على ذلك.

وتطور الموضوع إلى عراك وشجار عنيف بالأيدي والأرجل على حد سواء، بمشاركة كبيرة من لاعبي الاحتياط للفريقين.

كل هذا دفع حكم المباراة إلى إشهار 8 بطاقات حمراء، كان نصيب فريق مونيسيبال بطاقتين.

في المقابل حصل فريق إكسلاجو 4 بطاقات، في ما كانت البطاقتان المتبقيتان من نصيب مدربي الفريقين.

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وانتهت مباراة بفوز مونيسيبال متصدر الدوري المحلي على إكسلاجو بهدفين دون رد.

مراسلون – رياضة