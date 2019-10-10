مباراة سوريا و المالديف اليوم .. بث مباشر ( فيديو )

يلتقي اليوم الخميس 10 تشرين الأول منتخب سوريا لكرة القدم مع نظيره المالديفي ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر و كأس آسيا .

موعد مباراة سوريا والمالديف

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سورية و السعودية ، السادسة بتوقيت الإمارات ، وستكون منقولة على قناة سوريا دراما بحسب وسائل إعلام محلية .

وكان المنتخب السوري استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب الفلبين 5-2 وذلك تحت قيادة المدرب فجر ابراهيم.

وستشهد المباراة عودة المتحرف السوري عمر خريبين إلى صفوف المنتخب ليشارك إلى جانب عمر السومة في قيادة هجوم المنتخب السوري .

في حين فقد الكرة السورية النجم الدولي فراس الخطيب ، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم كلاعب .

شاهد البث الحي لقناة سـوريا دراما والتي ستنقل المباراة

المصدر : موقع مراسلون – رياضة