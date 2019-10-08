مباراة السعودية وسنغافورة .. الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية وسنغافورة ، الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل منتخب السعودية مشوار في التصفيات بالتعادل بنتيجة 2/2 أمام اليمن، ليحتل المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

في حين يتربع منتخب سنغافورة على رأس المجموعة بـ4 نقاط، بعد تعادله مع اليمن (2/2)، ثم فوزه على فلسطين (2/1).

وتجري مباراة السعودية وسنغافورة في الساعة الثامنة بتوقيت سوريا والسعودية، وتنقل عبر قناة الرياضية السعودية.

ويدخل المنتخب السعودية المباراة دون غيابات، بل شهدت القائمة عودة كلٌا من محمد البريك، سلمان الفرج.

اقرأ أيضاً: في السعودية تعطل تقنية الفار خلال مباراة بسبب شحن هاتف محمول

كما يعود عبد الله عطيف وعبد العزيز البيشي مرة آخرى بعد الإصابة.

مراسلون – رياضة