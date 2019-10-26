حقيقة وجود قانون سير جديد في سوريا وغرامات جديدة

نفى مصدر في فرع مرور دمشق كل ما يشاع عن وجود غرامات جديدة و قانون سير جديد مرتقب في سوريا .

ونقلت صفحة “الشرطة” التابعة لوزارة الداخلية عن مصدر في مرور دمشق نفيه كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون سير جديد وغرامات جديدة مبيناً أن الغرامات التي تم تداولها هي من قانون السير الحالي وليست جديدة.

وجاء في الخبر المتداول والمنسوب لمرور دمشق ، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيبدأ تطبيق قانون سير جديد و الغرامات هي :

100 ألف والسجن لمدة عام لمن يتسبب بالموت أو عاهة دائمة .

200 ليرة للمشاة المخالفين في حال قطع الطريق من غير الأماكن المخصصة.

5000 غرامة لمن يتحدث بالموبايل أثناء قيادة السيارة

2000 لعدم وضع حزام الأمان للسائق والركاب .

25000 غرامة لمن يقود سيارة بلا رخصة مع سجن من شهر لثلاثة أشهر.

15000 للقيادة الرعناء كالإقلاع المفاجئ والتشحيط والدوران المتكرر (التشفيط).

7000 لتجاوز الاشارة ، عدم إضاءة بعض أو كل الأضواء خلال القيادة ليلا.

4000 لتركيب الفيمية وتجاوز السرعة المحددة واستعمال الضوء المبهر .

2000 لرمي الأوساخ من النوافذ كما سيتم حذف نقاط من الشهادة حسب المخالفة .

يذكر أنه بتاريخ 17 أيلول فرضت محافظة دمشق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، وذلك على كل من يقوم بوضع الأعمدة الحديدية أو السلاسل لحجز مواقف للسيارات بشكل غير قانوني بجميع أحياء المدينة، سبقها فرض غرامة بقيمة 5000 ليرة سورية على السيارات التي تقف على الأرصفة.