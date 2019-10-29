ما حقيقة توقف القلب عند العطاس … هذا تفسير ما يحدث

أكد أحد الأطباء السعوديين بأنه ليس هناك علاقة بين العطاس وتوقف القلب كما يعتقد الكثيرون.

وأوضح الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عبر صفحته على “تويتر” أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن القلب يتوقف عندما نعطس.

و أشار النمر إلى أن “العطاس” انعكاس عصبي ينشأ من بطانة الأنف بإثارتها من خلال (الغبار، الفلفل، فيروس، منظفات).

كما أضاف بأن بعض الأشخاص لديهم نبضة بطينية مبكرة تعطي شعوراً بتوقف قلبهم للحظة، وهذا شعور يحدث في بعض حالات العطاس.

يشار إلى أن العطاس هو خروج لا إرادي للهواء من الرئتين عبر الأنف والفم، وهي حركة مفيدة لجسم الإنسان لأنها تمكنه من التخلص من الجسيمات الدخيلة والمواد المثيرة للحساسية عبر الأنف ومن خلال المخاط الأنفي.