مايا دياب بالقصير في عرض البحر ( صور )

أحدثت الفنانة مايا دياب ضجة كبيرة بين أوساط متابعيها بعدما شاركت مجموعة من الصور الحديثة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .

أطلت خلالهم وهي تجلس على كرسي خشبي داخل البحر وتحيطها المياه المالحة من كل الجوانب ، ظهرت مايا في الصور وهي ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأبيض وزينت إطلالتها بحزام الخصر العريض من اللون العسلي .

بدت خلالهم النجمة اللبنانية بإطلالة تضج أنوثة وجمالاً ، حيث سرحت شعرها بشكل منسدل على الأكتاف واستكملت طلتها بمكياج الوجه الكامل .

يذكر أن مايا دياب أطلقت مؤخراً فلتر تصوير خاص بها عبر تطبيق Instagram في سابقة من نوعها في عالمنا العربي ، ويعد الفلتر حصري بأغنيتها الأخيرة ” يابا يابا ” وهو عبارة عن نسخة طبق الأصل عن التبرج الذي ظهرت به الفنانة والراقصين في كليب الأغنية .