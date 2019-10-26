مانشستر سيتي يتخطى أستون فيلا بثلاثية ويقترب من ليفربول ..هدف رائع من غندوغان

حقق مانشستر سيتي الفوز على مضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومع بداية الشوط الثاني نجح السيتي بالتقدم عن طريق رحيم سترلينغ، بعد تلقيه كرة من غابرييل جيسوس، ليسجل هدفه الـ13 في الدوري هذا الموسم.

ثم أضاف دافيد سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيق 65، واحتسب الحكم الهدف بعد الرجوع إلى الفار، بعد الشك في تسلل سترلينغ.

وشهدت الدقيقة 70 إحراز مانشستر سيتي للهدف الثالث، عن طريق إيلكاي غندوغان، بعد تسديدة مرتدة لبرناردو سيلفا في الشباك.

ورفع السيتي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر ليفربول بفارق 3 نقاط.

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في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة، في المركز الـ14.

مراسلون – رياضة