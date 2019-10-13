ماغي بو غصن عادت إلى الدراما وستنافس في رمضان 2020

أعربت الفنانة ماغي بو غصن عن اشتياقها الكبير للتمثيل والتحضير والتصوير ، مؤكدة على عودتها إلى العمل وخوض المنافسة الدرامية المقبلة 2020 .

نشرت ماغي صورة جديدة لها من داخل السيارة معلنة من خلال تعليق أرفقته بالمنشور عن أنها بدأت أولى التحضيرات لعملها الجديد المنتظر والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل .

بدت الفنانة اللبنانية في الصورة وقد استعادت عافيتها وتألقها بعد إجرائها عملٍ جراحي دقيق خلال الفترة الماضية ، لإزالة ورم حميد في الرأس .

يذكر أن آخر أعمال ماغي بو غصن مسلسل ” بروفا ” الذي عرض خلال موسم الدراما الماضي ، والعمل من تأليف يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي .

وشارك النجمة اللبنانية في بطولته كلٌ من : ” الفنان المصري أحمد فهمي ، نهلة عقل ، رولا بسقماتي ، وسام صباغ و نهلة عقل ” .