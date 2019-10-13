ماسك الكركم للوجه.. طريقة التحضير ونصائح الاستخدام

يعد الكركم من أشهر التوابل التي يتم استخدامها في تحضير الطعام، وقد عرف منذ القدم وعرف بفوائده القيمة حيث أنه يعمل على تقوية وتعزيز جهاز المناعة عند الإنسان.

كما أنه يعمل على المحافظة على مستوى الكوليسترول في الجسم، وتحسين عملية الهضم أيضا، أما فيما يخص الوجه والبشرة، فالكركم يعمل على علاج المشاكل المختلفة للبشرة.

فوائد الكركم للبشرة

يساهم في التخلص من التجاعيد، وتأخير ظهور علامات تقدم السن على البشرة.

يستخدم في علاج علامات تمدد الجلد أو ما يسمى بالخطوط البيضاء.

يساعد في تفتيح البشرة.

يعمل على القضاء على البقع الداكنة الموجودة على البشرة.

إن استخدام الكـركم يعمل على توحيد لون البشرة، بالإضافة إلى منحها الإشراق والنضارة والملمس الناعم.

استخدام خلطات الكـركم يعمل على إزالة الشعر الزائد عند الإنسان من جذوره، بالإضافة إلى أنه يفيد في تقليل نمو وكثافة الشعر الزائد عند الإنسان.

خلطات الكـركم مفيدة للبشرة الدهنية فهي تعمل على إزالة الطبقة الزيتية الموجودة فيها، كما أنه يعمل على تنظيم دهنية هذه البشرة.

الكـركم مفيدة في تخليص البشرة من التصبغات الجلدية أو حروق الشمس التي تصيبها.

يعمل على تجديد الخلايا الموجودة في البشرة.

ماسك الكركم للوجه

أولا: ماسك الكركم والعسل

مكونات الماسك :

عسل النحل بمقدار ملعقة واحدة.

كركم بمقدار ملعقة واحدة.

عصير الليمون المحضر من ليمونة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام :

نقوم بخلط جميع المكونات سابقة الذكر في وعاء.

بعدها يتم تدليك البشرة بلطف بهذا الخليط.

ييترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة تقريبا.

بعدها يتم تغسل الوجه جيدا بالماء البارد ومن ثم تجفيفه.

هذا ويتم استخدام هذا الماسك بما معدله مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

تكمن أهمية هذا الماسك في أنه يمكن الإنسان من الحصول على بشرة ناعمة أفتح بثلاث درجات دون حدوث أي أعراض جانبية.

ثانيا: ماسك الكركم والحليب

المكونات :

حليب سائل بما مقادره ربع كوب.

كركم بما مقداره ملعقتين.

طحين بما مقداره ملعقتان.

الطريقة :

يتم خلط جميع المكونات سابقة الذكر في وعاء، يكون المزيج عبارة عن عجينة طرية.

بعدها يتم فرد العجينة البشرة بحيث تغطي جميع أجزاء البشرة.

تترك العجينة على البشرة حتى تجف تماما.

بعدها يتم غسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ومن ثم القيام بتجفيفه.

يعتبر هذا الماسك مفيدا في التخلص من علامات ترهل البشرة وتمددها وإخفاء الخطوط البيضاء.