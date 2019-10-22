ماجدة الرومي تدعم الحِراك الشعبي في لبنان برسالة صوتية

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ماجدة الرومي

دعمت الفنانة ماجدة الرومي الحِراك الشعبي في لبنان وتوجهت إلى المتظاهرين في الساحات المطالبين باستقالة الحكومة الحالية في البلاد ، برسالة صوتية نشرتها عبر حسابها الرسمي على تويتر .

جاء فيها : ” رأي الشعب من رأي الله … وإلي بخاف الله يأخذ برأي الشعب اليوم … قال كلمته … و كلمته لازم نحترمها … تحية لشعب لبنان … بيوم الكرامة والحرية … ” .

وأتت رسالة الفنانة ماجدة الرومي بعد أربعة أيام على اندلاع الانتفاضة الشعبية في لبنان ، والتي تطالب بالتغيير الجذري في البلاد والتي نالت تأييداً كبيراً من قبل الفنانين الذين نزلوا إلى الشوارع ووجهوا كلماتٍ حماسية للمتظاهرين ، على غرار : ” نادين نجيم ، مايا دياب ، بديع أبو شقرا ، نادين الراسي ، رامي عياش ، ميريام فارس ” وغيرهم .

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