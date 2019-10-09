ليونيل ميسي يكشف عن موعد رحيله عن برشلونة.. ويتحدث عن نيمار

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي ، أن مشاكله مع الضرائب الإسبانية ولدت لديه رغبة بالرحيل عن “البلوغرانا”.

إلا أنا البرغوث الأرجنتيني، أشار إلى نيته إنهاء مسيرته مع الفريق الذي لم يعرف غيره طوال أعوام الاحتراف.

وقال ميسي في مقابلة مع إذاعة rac1: “خلال عامي 2013 و2014، حين بدأت مشاكل الضرائب، كان الأمر صعبا جدا بالنسبة لي ولعائلتي”.

وأضاف: “راودتني فكرة الرحيل، ليس لأنني أريد أن أترك برشلونة (النادي) بل لأنني أردت الرحيل عن إسبانيا”.

وينتهي عقد ميسي مع البارسا عام 2021، لكن هداف الفريق يؤكد أن تجديد عقده “لن يكون مشكلة”.

وأكمل ميسي: “شعرت بأنني تعرضت لسوء معاملة ولم أرغب في البقاء هنا”.

وكانت السلطات الإسبانية اتهمت ميسي ووالده بالاحتيال الضريبي بقيمة 4.1 ملايين يورو بين عامي 2007 و2009.

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وتطلبت القضية منهما دفع ما يقارب 10 ملايين يورو، عندها حكم على الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، أفلت منها بدفعه غرامة مالية.

وبخصوص نيمار أكد ليونيل ميسي رغبته برؤية البرازيلي في برشلونة مجدداً، بعد رحيله في 2017 إلى باريس سان جيرمان.

مراسلون – رياضة