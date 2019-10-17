ليونيل ميسي يكشف عن طعامه المفضل وموعد اعتزاله.. ويرد على نصيحة رونالدو

كشف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية عن أطباقه المفضلة.

وقال ميسي: “دائما كنت أقول، إنني أحب الشواء والميلانيزا والمعكرونة، جميع الأطباق التي أحبها بسيطة للغاية”.

وأضاف “الشوكولاتة والكراميل والآيس كريم هي نقطة الضعف لدي، أنا أحب كل شيء حلو”.

وتابع نجم برشلونة “أحاول أن لا آكل كثيرا، لكني أحب ذلك”.

وبخصوص اعتزاله، قال ميسي: ” سأكتشف موعد اعتزالي بمرور الوقت، وحينها سأكون أول من يعلن أنني لست قادرا على الاستمرار”.

وتابع “بمرور السنين سأجد هذا القرار”.

وبالنسبة إلى وصية رونالدو بترك برشلونة والبحث عن ألقاب في دوريات أخرى كما فعل.

اقرأ أيضاً: لاعب يتقدم للزواج من فتاة في الملعب .. والرد على طريقة كريستيانو رونالدو

أجاب ليونيل ميسي “الجميع يبحثون عن أهدافهم وتجاربهم، لم أكن بحاجة أبدًا للرحيل عن أفضل نادٍ في العالم”.

مراسلون – رياضة