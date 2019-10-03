ليونيل ميسي يكشف حقيقة خلافه مع غريزمان.. ماذا حصل في التدريبات؟

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي أن العلاقة بينه وبين الجميع في الفريق الكتالوني جيدة، مشيراً إلى وقوع خلاف مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وجاءت تصريحات ميسي، بعد فوز برشلونة على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي “العلاقة مع الجميع جيدة في غرفة الملابس، نحتاج فقط إلى المزيد من التدريبات من أجل العودة”.

وأضاف “حالتي البدنية مستقرة وجيدة وأشعر بالرغبة في اللعب خلال الفترة الحالية”.

وبخصوص غريزمان، قال: “العلاقة ممتازة ولا توجد أي مشاكل، كان هناك خلاف فقط في التدريبات ولكن الأمور سارت بشكل إيجابي”.

وتابع ليونيل ميسي “من الممكن أن تكون هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر”.

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وأشار ميسي إلى أن برشلونة كان بحاجة إلى الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة والمنافسة على البطاقة الأولى في المجموعة.

مراسلون – رياضة