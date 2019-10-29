ليونيل ميسي يحدد أفضل لاعب شاهده في حياته.. وأين سيعتزل في برشلونة أما الأرجنتين؟

أكد نجم برشلونة ليونيل ميسي رغبته في اللعب في بلاده الأرجنتين، قبل إنهاء مسيرته مع كرة القدم.

وقال نجم برشلونة: “كنت أرغب في اللعب بالأرجنتين، حيث إنني كنت دائماً أذهب إلى الملعب مع رجل عجوز وأرى الجمهور، وكان ذلك رائعاً”.

واختار ليونيل ميسي الظاهر البرازيلية رونالدو، كأفضل لاعب رأته عيناه.

وقال الأرجنتيني: “من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل، إنه لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير”.

يذكر أن رونالدو فاز بجائزة الكرة الذهبية عامي 1997 و2002، كما حاز على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي (فيفا) 3 مرات.

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وبخصوص اللعب في نادٍ آخر، قال ميسي: “اللعب في نيولز أولد بويز؟ أقول دائمًا أنني لا أريد مغادرة برشلونة، ولكن لدي حلم أن أتمكن من اللعب في هذا الفريق”.

مراسلون – رياضة