ليفربول يهزم أرسنال في مباراة مجنونة.. خمسة أهداف لكل فريق (فيديو)

بلغ ليفربول ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على آرسنال بركلات الترجيح (5/4)، في دور الستة عشر من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف مقابل خمسة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لليفربول.

وسجل أهداف آرسنال كل من لوكاس تورييرا (19)، وجابرييل مارتينيلي (26 و36)، وأينسلي مايتلاند-نايلز (54)، وجو ويلوك (70).

في المقابل جاءت أهداف ليفربول بتوقيع كل من شكودران موستافي (6 بالخطأ في مرماه) وجيمس ميلنر (43 من ركلة جزاء).

بالإضافة إلى أليكس أوكسليد تشامبرلين (58)، وديفوك أوريغي (62 و90+4).

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وكان ليفربول خرج من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، الموسم الماضي بعد خسارته على يد تشيلسي بنتيجة (2/1).

مراسلون – رياضة