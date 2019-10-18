ليفربول ومانشستر يونايتد .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد ، الأحد 20 تشرين الأول / أكتوبر، على ملعب أولدترفورد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

واستطاع ليفربول الفوز في جميع مبارياته، في الدوري الإنجليزي 2019-20 حتى الآن.

في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر بـ 9 نقاط فقط، حيث لم يُحقق في ثماني جولات سوى انتصارين فقط.

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام 6:30 مساء بتوقيت سوريا والسعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

اقرأ أيضاً: محمد صلاح ومانشستر يونايتد يوجهان رسائل دعم إلى لبنان.. تعرف على التفاصيل

وأحرز اليونايتد الفوز في 77 مباراة مع ليفربول، بينما حقق “الريدز” الفوز في 62 لقاء، وحسم التعادل بينهما 54 مواجهة.

مراسلون – رياضة