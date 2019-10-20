لمرضى السكري .. إليكم هذه البدائل عن السكر

يكون عادة سبب مرض السكري ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، ويكون سبب هذا الارتفاع إما خلل في إفراز هرمون الأنسولين أو خلل في امتصاص هذا الهرمون، حيث يساعد هرمون الأنسولين الجلوكوز بالوصول إلى جميع خلايا الجسم ومنحها الطاقة.

وهناك ثلاثة أنواع من هذا المرض وهي مرض السكري من النوع الأول حيث لا يفرز الجسم الأنسولين بشكل كاف، ومرض السكري من النوع الثاني وهو الأكثر شيوعًا، حيث يكون هناك إنتاج للأنسولين ولكن هناك خلل في استخدامه من قبل خلايا الجسم، والنوع الثالث سكري الحمل، ومع مرور الوقت يسبب السكري مضاعفات خطيرة كأمراض القلب والسكتة الدماغية وبتر الأطراف، لذلك يجب الالتزام بالعلاج ووضع نظام غذائي جيد واستخدام بديل السكر لمرضى السكري.

أعراض مرض السكري

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على مرضى السكر والتي تزداد وتتفاقم بزيادة فترة الإصابة بهذا المرض، وترتبط هذه الأعراض بارتفاع مستوي السكر في الدم، ومن هذه الأعراض ما يأتي:

زيادة العطش.

كثرة التبول.

زيادة الجوع.

فقدان غير طبيعي في الوزن.

الإعياء.

الإصابة بالتهيج.

عدم وضوح الرؤية.

تكون الجروح بطيئة الشفاء.

وجود الكيتونات في الدم وهي عبارة عن نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون عندما يكون هناك نقص في الأنسولين المتاح.

الإصابة بالالتهابات المتكررة كالتهاب اللثة والتهاب الجلد والتهاب المهبل.

بديل السكر ومرضى السكري

تعد بعض المحليات الصناعية والتي يعتبرها البعض بديل السكر لمرضى السكري مضرة بالجسم وتسبب رد فعل عكسي، حيث أن الجسم يستجيب لها بشكل مختلف عن السكر العادي، حيث يمكن للعقل أن يرسل إشارات تشير إلى الشعور بالجوع والحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة ذات المذاق الحلو، ومن جهة أخرى تعتبر هذه البدائل مفيدة لأنها تقلل من نسبة السكر في الدم.

بديل السكر لمرضى السكري

بديل السكر لمرضى السكري يستخدم عند محاولة الوقاية من ارتفاع سكر الدم أو الوقاية من مضاعفات هذا المرض.

ويشمل بديل السكر لمرضى السكري على العديد من الأنواع المختلفة، وتشمل هذه الأنواع على ما يأتي:

ستيفيا: عبارة عن محل طبيعي مستخلص من أوراق شجرة ستيفيا ريبوديانا، لا يحتوي على أي سعرات حرارية ولا يزيد الوزن.

وتعد ستيفيا من المحليات التي لا تضر بالجسم، بل على العكس لها العديد من الفوائد، حيث تحتوي هذه النبتة على مادة الستيفيوسيد والتي تعمل على خفض ضغط الدم وخفض نسبة السكر في الدم.

الزيليتول لمرضى السكري :

هو سكر كحولي يتم استخراجه من خشب الذرة أو من خشب نبات التامول، وأيضًا يوجد في العديد من الفواكه والخضروات، ويحتوي على 2.4 سعرة حرارية لكل غرام، ولا يحتوي على الفركتوز ولا يرفع مستوي السكر في الدم.

ويمكن أن يحسن من صحة الأسنان حيث يقلل من نسبة التسوس، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم، حيث يزيد من كثافة العظام ويحمي من هشاشة العظام، ولكن عند الإكثار من تناوله يؤدي إلى الإسهال والنفخة وتكون الغازات.

الإريثريتول: هو أيضًا سكر كحولي ولكنه يحتوي على سعرات أقل من الموجودة في الزيليتول، حيث يحتوي على 0.24 سعرة حرارية فقط، كما أن مذاقه يشبه مذاق السكر.

لا يحتوي الجسم على إنزيمات لتحطيم الإريثريتول لذلك يتم امتصاصه مباشرةً في مجرى الدم، وأيضًا لا يرفع مستوى السكر أو الأنسولين أو الكوليسترول أو الدهون الثلاثية في الدم.

شراب الياكون: شراب يستخرج من نبتة الإجاص التي تنمو في أمريكا الجنوبية، حيث يتميز باللون الداكن والمذاق الحلو وكثيف كدبس السكر.

يحتوي هذا الشراب على نسبة 40% إلى 50% من السكريات الأليجو فركتوزية وهو نوع من جزيئات السكر التي لا يستطيع جسم الإنسان هضمها.

ولهذا السبب يحتوي هذا الشراب على ثلث السعرات الحرارية للسكر العادي، وهذه السكريات الفركتوزية تقلل من الشهية وتساعد على تناول كميات أقل من الطعام، كما أنها تغذي البكتيريا النافعة للأمعاء.

وينصح باستخدام هذا الشراب كبديل السكر لمرضى السكري لأنه يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض.

سكر جوز الهند: يتم استخراجه من نسغ نخيل جوز الهند، يحتوي على بعض المعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى المواد المضادة للأكسدة.

حيث يحتوي على نفس السعرات الحرارية الموجودة في السكر العادي لذا ينصح استخدامه بشكل معتدل.

العسل لمرصى السكري :

سائل سميك ذهبي اللون ينتجه النحل، يحتوي العسل على كمبات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن وكميات وفيرة من مضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

يعد العسل بديل السكر لمرضى السكري لأنه أقل ضررًا على مستويات السكر في الدم وعلى التمثيل الغذائي مقارنة بالسكر العادي، ولكن يجب استخدامه بحذر بسبب احتوائه على الفركتوز.

شراب القيقب: سائل سميك يصنع عن طريق طهي مشروب أشجار القيقب، ويحتوي على كمية جيدة من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والمنغنيز، كما أنه يحتوي على 24 نوع مختلف من مضادات الأكسدة.

وعلى الرغم من احتوائه على العناصر المفيدة إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر لذلك يجب تناوله باعتدال.

ولكنه يعتبر أقل ضررًا من السكر العادي، ويعد هذا الشراب بديل السكر لمرضى السكري لأنه لا يرفع مستوي سكر الدم بسرعة.

دبس السكر: سائل حلو بني اللون كثيف كالشراب، يصنع من غليان قصب السكر أو عصير بنجر السكر.

يحتوي على القليل من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يصنع هذا الدبس كبديل للسكر المكرر.