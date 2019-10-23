لخفض ضغط الدم .. تعرفوا على دور ورق الغار وفوائده الأخرى

تستعمل عدة أعشاب لغرض تخفيض ضغط الدم المرتفع بسبب غناها بالعناصر المساعدة على ضبط المشكلة.

ويعد ورق اللورا أو ورق الغار واحد من تلك الأعشاب التي تقدم فوائد علاجية عدة سنطلعكم على بعضها.

ورق الغار و ضغط الدم

يستعمل الغاز طازجاً أو جافاً كنوع من التوابل العطرية في الأطباق، كما أنها تستعمل في صناعة العطور.

تحتوي أوراق الغار على نسبة عالية من الفيتامين سي وعدد من العناصر الأخرى التي تساعد في ضبط معدل ضغط الدم، وذلك لأنها تعمل على الحد من كثافة الدم وعلى تحسين صحة الشرايين.

ومن ناحية أخرى، تخفف أوراق الغار أيضا من نسبة الدهون الثلاثية في الجسم وتساهم في منع تراكم الكولسترول في الدم، وبالتالي تعمل على تنظيم عمل القلب.

فوائد أخرى لأوراق الغار

– يساهم مغلي ورق الغار أو استخدام أوراق اللورا في تحضير الطعام في ضبط معدل السكر في الدم والحماية من ارتفاعه، كونه يساهم في زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم.

– وبفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يساهم الغار في تعزيز عمل جهاز المناعة ومكافحة عمل الشوارد الحرة في الجسم فيساهم في الحماية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

– تساهم أوراق الغار أيضاً في التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل انتفاخ البطن، وعسر الهضم، وحرقة المعدة، والحموضة، والإمساك، والحركة غير المنتظمة في الأمعاء.

– كما أن استنشاق بخار أوراق الغار يساهم في مكافحة الأمراض المعدية كالإنفلونزا، وعلاج البرد والسعال، والرشح، ومشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات.

– تحتوي أوراق الغار أيضاً على عناصر تساعد في الحماية من الإصابة بأنواع متعددة من السرطانات، كون هذه العناصر تعمل على منع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

– تساهم أوراق اللورا أيضاً في علاج مشكلة الأرق وعدم القدرة على النوم، فتساعد على الاسترخاء والحصول على ساعات كافية من النوم العميق.

نصائح الضرورية لحمية مثالية من أجل خفض ضغط الدم

أولاً: على المريض تقليل كميات الصوديوم في النظام الغذائي، ما يساعد على تخفيض مستواه من خلال الحد من تناول الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، واستبدال الملح بالأعشاب أو التوابل لإضافة النكهة إلى الأغذية.

ثانياً: من المفضل اللجوء الى تناول البقوليات والحبوب الكاملة والخبز الأسمر أو القمح والأرز غير المقشور، حيث أن هذه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المركبة والمواد المغذية تتميز بأنها قليلة في الدهون.

ثالثاً: من المفيد في هذه الحالة الإكثار من تناول الفاكهة لأنها غنية بالألياف وهي منخفضة في السعرات الحرارية وغنية بمضادات الأكسدة، كما أنها مفيدة للأعصاب والعيون والقلب والجلد.