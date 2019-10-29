لجين عمران تتعرض لهجومٍ قاسٍ بسبب الفتاة المنقبة .. وتردُ بأسلوبها الخاص

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لجين عمران

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لهجوم ناري من عدد من النشطاء ، عقبَّ تعليقها على قضية رقص الفتاة المنقبة الأمر الذي دفعها إلى الرد بطريقة قاسية ، حيث غردت :

” لم أتعود الرد على عقول صغيرة … تريد أن تفهم كل شيء بالعكس ولمن تساءل ما الموضوع … لم ولن أستنكر رقص البنات والشباب … فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى … لكن استنكرت حركتها الأخيرة … ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري … ” .

ولاقت لجين عمران الدعم من الفنانة أحلام التي كتبت : ” ما عليكِ منهم يا الغالية … خلهم يكثون في البحر … صكيّ بلوك … أنت امرأة ضد 60 رجل ” .

ودعمتها شقيقتها أسيل عمران ، وكتبت : ” لكل مقام مقال المشكلة ما بالفعل بس وبعدين اللي صور لازم يتعاقب … ومن الجميل أن الواحد قبل ما يقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول ” .

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