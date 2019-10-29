لجين عمران تتعرض لهجومٍ قاسٍ بسبب الفتاة المنقبة .. وتردُ بأسلوبها الخاص

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران لهجوم ناري من عدد من النشطاء ، عقبَّ تعليقها على قضية رقص الفتاة المنقبة الأمر الذي دفعها إلى الرد بطريقة قاسية ، حيث غردت :

” لم أتعود الرد على عقول صغيرة … تريد أن تفهم كل شيء بالعكس ولمن تساءل ما الموضوع … لم ولن أستنكر رقص البنات والشباب … فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى … لكن استنكرت حركتها الأخيرة … ليأتي من يدافع عن حركتها ويهاجم استنكاري … ” .

لم أتعود الرد على عقول صغيرة

تريد أن تفهم كل شي بالعكس

و لمن تسائل ما الموضوع!!

لم و لن أستنكر رقص(البنات أو الشباب)

فالطبيعة البشرية تتفاعل مع الموسيقى

حتى الطفل الصغير الذي لا يعي سيرقص

لكن إستنكرت حركتها الأخيرة ( موضحة في الفيديو)

ليأتي من يدافع عن حركتها و يهاجم إستنكاري!! pic.twitter.com/Futujr9e2H — لجين عمران 🕊 (@Lojain_omran) October 28, 2019

ولاقت لجين عمران الدعم من الفنانة أحلام التي كتبت : ” ما عليكِ منهم يا الغالية … خلهم يكثون في البحر … صكيّ بلوك … أنت امرأة ضد 60 رجل ” .

ودعمتها شقيقتها أسيل عمران ، وكتبت : ” لكل مقام مقال المشكلة ما بالفعل بس وبعدين اللي صور لازم يتعاقب … ومن الجميل أن الواحد قبل ما يقول رأيه عارف مسبقاً ردود بعض العقول ” .