لجين عمران تشجع على الاستثمار وتدعم حملة أكتوبر الوردي

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن مهنتها الثانية بعيداً عن مجال الإعلام ، ونشرت لأول مرة صورة عبر إحدى صفحاتها الرسمية ظهرت خلالها وهي تقوم بتوقيع بعض الأوراق فيما يجلس إلى جانبها أحد المتمرسين في مجال الاستثمار بالعقارات .

كتبت لجين معربة عن سعادتها بدخول هذا المجال معتبرة إياه الابن البار الذي يمرض ولكنه لا يموت ، وقالت أنها بدأت من الصفر ودخلت عالم الاستثمار في العام 2009 عن قناعة تامة ولم تندم على دخوله قط .

يشار إلى أن لجين عمران كانت من أوائل المشاركين في حملة ” أكتوبر الوردي ” للتوعية حول مرض سرطان الثدي ، حيث نشرت عدة صور تضج بألوان الحملة ، شجعت من خلالها الناس على إجراء الفحص المبكر والعناية بأنفسهن .