لجين عمران تشجع على الاستثمار وتدعم حملة أكتوبر الوردي

أخبار الفن
لجين عمران

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن مهنتها الثانية بعيداً عن مجال الإعلام ، ونشرت لأول مرة صورة عبر إحدى صفحاتها الرسمية ظهرت خلالها وهي تقوم بتوقيع بعض الأوراق فيما يجلس إلى جانبها أحد المتمرسين في مجال الاستثمار بالعقارات .

كتبت لجين معربة عن سعادتها بدخول هذا المجال معتبرة إياه الابن البار الذي يمرض ولكنه لا يموت ، وقالت أنها بدأت من الصفر ودخلت عالم الاستثمار في العام 2009 عن قناعة تامة ولم تندم على دخوله قط .

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.. .. انك تكون مستثمر في العقار و تبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل .. أنا الحمدلله بدأت في عام 2009 و بقناعة واضحة .. مقتنعة جدا بأن العقار هو الإبن البار .. و بأنه أفضل إستثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت 🏠🧱🏗 .. و البنوك اليوم تقدم تمويل رائع .. و الشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات .. .. ‎الدار العقارية تقدّم عرض أفضل 10 ‎على مجموعة متنوعة من الشقق، التاون هاوس، الفلل والأراضي، بمشاريع مختلفة في جزيرة ياس وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة الناريل والغدير، لـ10 أيام فقط👍🏻🤗 .. .. ‎تابعوا الفيديو في حساب مهند و تعرفوا 10 عوامل التي تجعل عرض مشاريع الدار العقارية عرض لا يفوت..🏗🧱 اللي انا شخصيا و لله الحمد استثمرت فيه عن قناعة بعد استشارة ذئب العقارات مهند الوادية @mohanadalwadiya .. .. شاركوا هذا البوست مع اصدقائكم ليستفيدوا من هذا العرض الحصري من الدار العقارية [email protected] .. و إذا محتاجين أي معلومات إضافية تواصلوا مع ذئب العقارات على الخاص أو تواصلوا مع الدار العقارية +97128106400 .. .. #لجين #لجين_عمران #مهند_الوادية #ذئب_العقارات #الدار_العقارية #الدار #ابوظبي #دبي #عقارات #استثمار aldarproperties#

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يشار إلى أن لجين عمران كانت من أوائل المشاركين في حملة ” أكتوبر الوردي ” للتوعية حول مرض سرطان الثدي ، حيث نشرت عدة صور تضج بألوان الحملة ، شجعت من خلالها الناس على إجراء الفحص المبكر والعناية بأنفسهن .

 

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