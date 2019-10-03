لجين عمران تشجع على الاستثمار وتدعم حملة أكتوبر الوردي

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران عن مهنتها الثانية بعيداً عن مجال الإعلام ، ونشرت لأول مرة صورة عبر إحدى صفحاتها الرسمية ظهرت خلالها وهي تقوم بتوقيع بعض الأوراق فيما يجلس إلى جانبها أحد المتمرسين في مجال الاستثمار بالعقارات .
كتبت لجين معربة عن سعادتها بدخول هذا المجال معتبرة إياه الابن البار الذي يمرض ولكنه لا يموت ، وقالت أنها بدأت من الصفر ودخلت عالم الاستثمار في العام 2009 عن قناعة تامة ولم تندم على دخوله قط .
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.. .. انك تكون مستثمر في العقار و تبدأ من الصفر صعب بس مو مستحيل .. أنا الحمدلله بدأت في عام 2009 و بقناعة واضحة .. مقتنعة جدا بأن العقار هو الإبن البار .. و بأنه أفضل إستثمار لأنه ممكن يمرض لكن لا يموت 🏠🧱🏗 .. و البنوك اليوم تقدم تمويل رائع .. و الشركات صاحبة السمعة الطيبة تقدم تسهيلات .. .. الدار العقارية تقدّم عرض أفضل 10 على مجموعة متنوعة من الشقق، التاون هاوس، الفلل والأراضي، بمشاريع مختلفة في جزيرة ياس وجزيرة الريم وجزيرة السعديات وجزيرة الناريل والغدير، لـ10 أيام فقط👍🏻🤗 .. .. تابعوا الفيديو في حساب مهند و تعرفوا 10 عوامل التي تجعل عرض مشاريع الدار العقارية عرض لا يفوت..🏗🧱 اللي انا شخصيا و لله الحمد استثمرت فيه عن قناعة بعد استشارة ذئب العقارات مهند الوادية @mohanadalwadiya .. .. شاركوا هذا البوست مع اصدقائكم ليستفيدوا من هذا العرض الحصري من الدار العقارية [email protected] .. و إذا محتاجين أي معلومات إضافية تواصلوا مع ذئب العقارات على الخاص أو تواصلوا مع الدار العقارية +97128106400 .. .. #لجين #لجين_عمران #مهند_الوادية #ذئب_العقارات #الدار_العقارية #الدار #ابوظبي #دبي #عقارات #استثمار aldarproperties#
يشار إلى أن لجين عمران كانت من أوائل المشاركين في حملة ” أكتوبر الوردي ” للتوعية حول مرض سرطان الثدي ، حيث نشرت عدة صور تضج بألوان الحملة ، شجعت من خلالها الناس على إجراء الفحص المبكر والعناية بأنفسهن .