لجين عمران تعود إلى الشاشة بعد غياب

عادت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى الشاشة الصغيرة ومزاولة نشاطها الإعلامي بعد فترة انقطاع طويلة ، وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية الخبر عبر منشور ، جاء فيه :

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن توقيعها عقداً مع الإعلامية السعودية لجين عمران لتنضم للوجوه الجماهيرية على شاشة قناة sbs مع انطلاقة الدورة البرامجية الجديدة ، الأحد الموافق 13 أكتوبر/ تشرين الأول .

وأشارت بعض المصادر الصحفية السعودية إلى أن البرنامج يعنى بالشأن الأسري ويستمد أفكاره ومحتواه من واقع المجتمع والسعودي عامة والأسرة السعودية خاصة .

ويذكر أن الإعلامية الشهيرة كانت من أوائل المشاركين في حملة ” أكتوبر الوردي ” للتوعية حول مرض سرطان الثدي ، حيث نشرت عدة صور تضج بألوان الحملة ، شجعت من خلالها الناس على إجراء الفحص المبكر والعناية بأنفسهن .