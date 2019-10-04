لبنان .. متسولة “مليونيرة” برصيد خيالي في البنك! (صورة)

تداولت وسائل إعلام في لبنان خبراً حول سيدة لبنانية فقيرة تجوب الطرقات بدافع التسول، ليتبين فيما بعد أنها “مليونيرة” وتملك أكثر من 900 ألف دولار في البنك.

وذكر موقع “بنت جبيل” اللبناني، أن هذه السيدة من مدينة الصيدا الواقعة جنوب بلبنان، وتعرف باسم وفاء محمد عوض، منوهاً إلى أنها تملك في حسابها المصرفي المسجل في “جمال ترست بنك” أكثر من 900 ألف دولار.

وأوضح الموقع أن “السيدة وفاء اشتهرت بمدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، إلا أن أمرها قد فضح بعد إغلاق بنك “جمال ترست”، حيث كانت قد أودعت فيه مبلغا خيالياً”.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشيكات باسمها، والبعض عبروا عن استغرابهم، فيما عبر البعض الآخر عن استيائهم من وجود مثل هذه الحالات.

وتعتبر هذه الحالة هي الثانية من نوعها في لبنان ، بعد قصة فاطمة عثمان التي انتشرت في حزيران من عام 2018، والتي توفيت بشكل طبيعي في بيروت قبل أشهر، ليتبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، بعد أن عاشت حياة التسول في شوارع العاصمة.