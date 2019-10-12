لبنان .. القبض على شاب سوري حاول التحرش بفتاة برازيلية (صورة)

ألقت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان -شعبة العلاقات العامة- القبض على سائق باص سوري حاول التحرش بفتاة برازيلية في منطقة جبيل باتجاه بيروت.

وصدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في لبنان البلاغ الآتي: “الساعة 23,30 من تاريخ 3/10/2019، ادعت فتاة من الجنسية البرازيلية، بأنها أثناء انتقالها على متن باص للعموم قادمة من منطقة جبيل باتجاه بيروت، أقدم السائق على التوجه بها إلى منطقة مجهولة وركن الباص إلى يمين الطريق ثم اقفل نوافذه محاولاً التحرش بها، وقد تمكنت من الفرار ركضاً على الطريق العام، فلحق بها وسرق منها هاتفها الخلوي وفر على متن الباص، ولم تتمكن من معرفة رقم اللوحة”.

بدورها، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل، وتمكنت من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بعد رصده في محلة الجديدة – المتن، ويدعى: ف.أ (مواليد عام 1987، سوري)، ضبط في حوزته الجهاز الخلوي وأعيد للمدعية، كما تبين أنه أوقف سابقاً بجرم إقامة غير مشروعة، وهو يقود الباص من دون إجازة سوق وإذن مزاولة المهنة.

يشار إلى أنه تم تنظيم محاضر بالمخالفات المذكورة، وحجز الباص، وأجري المقتضى القانوني في حقه، بعدما اعترف بما نسب إليه، وأودع المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.