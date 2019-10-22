لاعب يجبر بطلة روسية على دفع 23 ألف دولار .. ما القصة؟ أين اختفت الأموال؟

في حادثة طريفة وغريبة لجأت أديلينا سوتنيكوفا بطلة أولمبياد سوتشي 2014 للتزحلق الفني على الجليد، إلى دفع حوالي 32 ألف دولار لمشعوذة لاستعادة حبيبها لاعب هوكي الجليد.

وكانت أديلينا سوتنيكوفا انفصلت عن حبيبها، لاعب نادي “آك بارس كازان”، بعد أن ارتبطا بعلاقة سرية بعيدا عن وسائل الإعلام.

لكن الروسية أصيبت بالاكتئاب، مما دفعها إلى المحاولة لاستعادت حبيبها، بأي طريقة ومهما كلف الأمر من ثمن.

وتعرفت البطلة الروسية البالغة 23، على مشعوذة عن طريق “إنستغرام” التي وعدتها باستعادة صديقها السابق.

إلا أن سوتنيكوفا وقعت ضحية احتيال المشعوذة، حيث لم تعد على رسائلها، كما اختفت بعد حصولها على 23 ألف دولار.

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وكانت سوتنيكوفا حصلت على الميدالية الفضية الأولمبية للشباب 2012، ونالت الميدالية الفضية الأوروبية مرتين.

مراسلون – رياضة