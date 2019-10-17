لاعب يتقدم للزواج من فتاة في الملعب .. والرد على طريقة كريستيانو رونالدو (صور)

بعد تأهل منتخب بلاده إلى كأس أوروبا 2020، استغل لاعب أوكرانيا ألكسندر زينتشنكو المناسبة وتقدم للزواج من صديقته على أرضية ملعب كييف الأولمبي.

ونشر زينتشنكو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة للحظة تقديمه عرض الزواج.

وظهر اللاعب الأوكراني داخل الملعب وهو يجثو على ركبتيه، ومحاطا بباقات ضخمة من الورود الحمراء.

وقال: “أهم نعم في حياتي”، في إشارة إلى قبول فلادا طلبه للزواج.

في المقابل نشرت الصحفية الرياضية فلادا سيدان، صورة عبر حسابها في إنستغرام تجمعها بزينتشنكو.

وأرفقت سيدان الصورة بكلمة باللغة البرتغالية “SIIII”، أي نعم.

وكلمة”SIIII”هي نفس الصرخة المعتادة التي يطلقها رونالدو في كل مرة يحتفل فيها بتسجيل الأهداف.

كما نشرت الأوكرانية صورة أخرى مع نجمها المفضل رونالدو، التقطتها بعد تأهل أوكرانيا إلى أمم أوروبا 2020 عقب الفوز على البرتغال 2-1.

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ويلعب زينتشنكو في صفوف مانشستر سيتي، كما خاض مع منتخب بلاده 7 مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، وسجل هدفا واحدا.

مراسلون – رياضة