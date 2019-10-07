لاعب عربي يحرز هدف عالمي بطريقة خرافية.. (فيديو)

رياضة
لاعب عربي يحرز هدف عالمي بطريقة خرافية.. (فيديو)

تمكن اللاعب الفلسطيني ياسر إسلامي مهاجم نادي “بي كي إن بي” الماليزي، من تسجيل هدف عالمي على طريقة حركة “رابونا”.

وأحرز إسلامي الهدف في شباك منافسه “كيداه إف إيه” (2-1)، في ذهاب ربع نهائي كأس ماليزيا لكرة القدم.

وافتتح الفلسطيني التسجيل لفريقه “بي كي إن بي”، الذي حسم المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وانتشر فيديو للهدف بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع يدخل الهدف المنافسة على جائزة بوشكاش.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جائزة “بوشكاش” لأفضل هدفٍ في العالم كل عام.

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ونال لاعب فريق ديبريسين دانييل زسوري، جائزة ”بوشكاش ” عام 2019، خلال حفل جوائز في مدينة ميلانو.

مراسلون – رياضة

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