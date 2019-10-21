لاعب عربي قريب من الانضمام إلى برشلونة

بات نجم منتخب المغرب أمين حارث، ولاعب شالكه على رادار برشلونة ، بغية ضمه في الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة “سبورت” عن إرسال “البارسا” أحد كشافيه لمتابعة حارث في مباراة شالكه وهوفنهايم في الدوري الألماني.

وأضافت أن الوفد الكتالوني قيم أداء اللاعب، الذي يتقن اللعب في أكثر من مركز.

وأشار الصحيفة الإسبانية إلى أن وفد برشلونة أُعجب بإمكانيات ومهارات أمين حارث بشكل مبدئي.

وحصد أمين حارث صاحب الـ22 عاماً، على جائزة لاعب الشهر في “البوندسليغا”، في أيلول /سبتمبر الماضي.

وتمكن حارث من تسجيل أربعة أهداف، مقابل صناعة هدفين آخرين.

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وتفوق المغربي على عدد من لاعبي الدوري أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي، وكيميتش وفيليبي كوتينيو نجوم بايرن ميونح.

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