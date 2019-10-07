لاعب ريال مدريد السابق متهم بثلاث جرائم والسجن ينتظره

ستبدأ محكمة مدريد الأربعاء المقبل جلسات محاكمة لاعب ريال مدريد سابقاً تشابي ألونسو، للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة في 2010 و2011 و2012.

وكشفت مصادر قضائية أنه تقرر عقد جلستين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمجرد أن أعلنت محكمة مدريد اختصاصها بمحاكمة ألونسو.

وتطلب النيابة العامة معاقبة نجم ريال مدريد السابق، بالسجن 5 سنوات وغرامة بقيمة 4 ملايين يورو.

وعلقت المحكمة في 22 من يناير/ حزيران الماضي المحاكمة للبت في اختصاصها بالنظر في القضية.

ومن المتهمين أيضاً المستشارين الماليين لألونسو، الذين تطالب النيابة بإيقاع نفس العقوبة عليهما.

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وتطالب النيابة الإسبانية بإلزام المتهمين الثلاثة على دفع قيمة التهرب الضريبي المزعوم البالغة مليونين و32 ألفا و845 يورو.

مراسلون – رياضة