كيف اعتذر محمد صلاح من منتخب مصر عبر “الواتساب”

كشف الصحفي المصري هاني حتحوت، أن محمد صلاح لاعب ليفربول اعتذر عن الانضمام إلى معسكر الفراعنة، عبر رسالة عن طريق «واتساب».

وأوضح حتحوت أن مدرب منتخب مصر، حسام البدري، أعلن قبل أيام أنه استبعد صلاح عن معسكر المنتخب المقبل لإراحته.

“آسف مش هقدر أجي”، بهذه العبارة اعتذر محمد صلاح ، عن مواجهة بوتسوانا ودياً، في الـ 14 من الشهر الجاري.

ووقعت في الفترة الماضية أزمة بين صلاح والاتحاد المصري بسبب عدم اعتماد صوت مصر في استفتاء “الفيفا” لأفضل لاعب في العالم 2019.

وحذف نجم ليفربول صفته كلاعب في منتخب “الفراعنة” من تعريفه عبر حسابه على موقع “تويتر”.

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ثم تبين أن “الفيفا” لم يحتسب صوت مصر، لعدم توقيع نماذج التصويت من جانب السكرتير العام للاتحاد المحلي.

مراسلون – رياضة