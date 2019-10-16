كيفية علاج مشكلة الصلع المبكر بطرق طبيعية وسهلة

يعد الصلع المبكر من المشكلات التي تؤرق الكثير من الشباب والرجال حول العالم في مراحلهم العمرية المختلفة وتبدأ بعدها رحلة البحث عن علاج سريع وفعال.

حيث يرى الكثير من الناس الصلع صورة جمالية على الرغم من أن الطرف الآخر لا يراها جمالية بل يعتبرها مشكلة يجب حلها، كما أن للصلع نوعان أحدهما كلي أي عدم وجود الشعر في منطقة الرأس بأكمله، والأخر جزئي أي ظهور الشعر في مناطق معينة على الرغم من ظهوره في مناطق أخرى.

كيفية علاج الصلع المبكر

نذكر بداية بأن الشعر يتساقط لأسباب عدة وهي، العوامل الوراثية، والعوامل النفسية، والمرض العضوي.

ويعالج الصلع بكثير من الطرق، وفيما يأتي طرق علاجه بالأعشاب الطبيعية:

زيت الخروع:

يُعد زيت الخروع من العلاجات الطبيعية والفعالة للصلع لاعتباره مرطباً، فعن طريق وضع القليل منه في راحة يدك وفركها بشكل جيد، وتدليك الرأس بها بلطف سيقوم على تعزيز نمو الشعر وتغذيته.

الحمص الأحمر والبازلاء:

تزداد الفاعلية لدى المحص الأحمر إذا تم إضافة البازلاء إليه، ولعلاج الصلع بهما قم بطحن كل من المكونين حتى تتكون لديك عجينة، بعد ذلك ضعها على المناطق المصابهةلديك.

الألوفيرا:

تُعد من العلاجات الفعالة للكثير من المشاكل الصحية، وبالأخص مشكلة نمو الشعر، فيمكن العلاج بها عن طريق وضعها في راحة اليد، وتدليك الرأس بها بشكل لطيف، لأن الأنزيمات الموجودة بها تعمل على تفتيح بُصيلات الشعر المغلقة.

الفلفل الأسود:

يمكن استخدامه للصلع عن طريق طحنه ومن ثم إضافة عصير الليمون إليه، للحصول على عجينه ومن ثم وضعها على أماكن الرأس المصابة.

علاج الصلع بأوراق الكزبرة:

يمكن علاج الصلع بها عن طرق طحنها وتكوينها على شكل عجينة، ومن ثم وضعها على الأماكن المصابة.

عصير الخس:

شرب هذا العصير بشكل منتظم يعمل على تُعزز نمو الشعر، وتحافظ على النسيج الخاص به بشكل سليم، وللحصول على النتائج الفعالة قم بمزجه مع عصير السبانخ.

أما أسباب الصلع تأتي على النحو التالي:

تُعد العوامل الوراثية من أهم أسباب تساقط الشعر.

تساقط كميات كبيرة من الشعر بشكل دائم ومستمر.

نقص كمية البروتين والحديد من جسم الإنسان.

قيام الشخص بإستهلاك فيتامين أ بشكل مفرط للغاية.

التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، مما تؤدي إلى التأثير على فروة الرأس بشكل مباشر.

تعرض الشخص للأسباب النفسية مثل الصدمات، إضافة إلى التوتر الشديد والضغوطات.

إستخدام المنشطات بشكل مُفرط.