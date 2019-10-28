كهرباء حمص تعلن عن برنامج التقنين الكهربائي في المحافظة

أعلنت مديرية كهرباء حمص عن برنامج للتقنين الكهربائي في المحافظة خلال فصل الشتاء والذي تم بناء على كميات الاستجرار وتوافر الوقود.

وفي تصريح لإذاعة شام اف ام ، ذكر مدير كهرباء حمص مصلح الحسن عن تطبيق برنامج التقنين في المدينة عبر ساعتين انقطاع مقابل أربعة تزويد.

ونوّه إلى أنه في حال كان هناك زيادات على أوقات القطع نتيجة أعطال في بعض المناطق يتعدل برنامج التقنين.

كما اوضحً أن ساعات التقنين يتم تحديدها تبعاً لكميات الاستجرار من قبل المواطنين وتوافر الوقود مضيفاً أنه لا يمكن إلغاء التقنين خلال فصل الشتاء .

وفي وقت سابق، أفاد مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الضاهر في حديث مع إذاعة “ميلودي” أن وزارة الكـهرباء صرحت بأنها تسعى إلى تخفيض ساعات قطع التيار الكهربائي والابتعاد عن التقنين القسري و تحسين واقع الكهرباء ، و لم تصرح يوماً بأنها ستلغي التقنين خلال فصل الشتاء.

وتعود أسباب زيادة ساعات التقنين الكهربائي إلى وقف التوريدات النفطية بسبب العقوبات وزيادة استخدام الطاقة بأكثر من 90% وفق ما أعلنت وزارة الكهرباء مطلع العام الجاري.