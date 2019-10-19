كنزي عمرو دياب بإطلالة أنثوية جريئة ( صور )

تسعى كنزي عمرو دياب لعيش حياتها كما يحلو لها في إطارٍ شبابي يتناسب مع سنها لناحية الملابس والإطلالات التي تظهر بها في حياتها اليومية والتي تشاركها مع المتابعين عبر صفحتها الرسمية في تطبيق إنستقرام .

أطلت كنزي على المتابعين قبل ساعات بمجموعة من الصور الجديدة ، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كاجوال بسيطة مرتدية توب قصير كاشف نسقته مع سترة قطنية ناعمة واستكملت إطلالتها بسروال جينز ذو خصرٍ عالٍ .

وأعربت ابنة عمرو دياب عن عشقها للون الوردي الممزوج بالأزرق والخليط الناتج عنهما والذي يطلق عليه اسم الأرجواني ، أو ما يدرج عامةً في خانة البنفسج .

يذكر أن كنزي دائماً ما تثير الجدل في أوساط المتابعين عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعود ذلك إلى جرأتها الكبيرة في الظهور واعتمادها على الصور المثيرة للجدل .